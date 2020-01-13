Как в Белгородской области в 2020 году будут финансироваться нацпроекты

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:08:34+03:00

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Основным инструментом достижения стратегических целей развития страны, определенных указом Президента РФ, являются национальные проекты. При формировании областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы один из основных акцентов в области был сделан на выделение в приоритетном порядке бюджетных средств на реализацию мероприятий национальных проектов. Общий объем бюджетных расходов на эти цели в 2020 году в Белгородской области составит около 15 миллиардов рублей, что значительно больше, чем в 2019 году.

Средства будут направлены на реализацию нацпроекта «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги» и другое.

Специалисты бюджетного управления департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области информируют о том, что софинансирование национальных проектов осуществляется путем предоставления трансфертов из федерального бюджета, в связи с чем при заключении соглашений на первоначальном этапе их реализации в 2019 году возникал ряд вопросов. Для решения этих вопросов на федеральном уровне внесены изменения в бюджетное законодательство и в законодательство о контрактной системе, в нормативно-правовую базу, принят План мероприятий («дорожная карта»). С данными материалами подробно можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU