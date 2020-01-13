2020-01-13T14:10:27+03:00
Общество

В селе Большие Липяги Белгородской области на пожаре погибла женщина и ребенок

Еще одного ребенка удалось спасти
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Вчера, 12 января, в 22 часа 26 минут в службе пожарных спасателей поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Большие Липяги Вейделевского района по улице Мира. К сожалению, на пожаре погибли женщина и ребенок, второго ребенка удалось спасти.

Сразу же после вызова к месту происшествия незамедлительно были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 20 и добровольная пожарная дружина села Большие Липяги. Огонь в одной из комнат повредил мебель и вещи на площади 24 метра квадратных.

К сожалению, на пожаре погибли два человека: женщина 1993 года рождения и ребенок 2015 года рождения. Еще одного ребенка удалось спасти. Пострадавший мальчик 2015 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительной версии, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Всего на прошлой неделе белгородские огнеборцы ликвидировали 34 пожара. В Стрелецком на пожаре погибла женщина 1979 года рождения. Жертвами огня также стали мужчина 19038 года рождения, который проживал в селе Ильинка Алексеевского городского округа и еще один житель Белгорода 1971 года рождения, в квартире которого случился пожар 8 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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