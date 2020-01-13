2020-01-13T12:32:28+03:00
Общество

В Белгородской области губернатор поменял своего зама

Свой пост покинул заместитель по АПК
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области губернатор поменял своего зама.В Белгородской области губернатор поменял своего зама.Фото: "КП" Архив
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В правительстве Белгородской области произошли кадровые перемены. В соответствии с распоряжением губернатора Белгородской области с 10 января от занимаемой должности по соглашению сторон начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области Станислав Алейник.

О том, что заместитель губернатора, курирующий АПК региона, может покинуть правительство области, говорили в кулуарах еще некоторое время назад. Но сегодня, 13 января официально стало известно, что Станислав Алейник покинул свой пост.

Также говорят, что Станислав Алейник может занять место ректора главного аграрного ВУЗа Белгородчины, где неожиданно освободилось место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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