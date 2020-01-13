18-летнюю жительницу Старого Оскола обвиняют в убийстве сестры

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:33:31+03:00

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Конфликт между сестрами произошел в одной из квартир в доме по Бульвару Дружбы в Старом Осколе. Младшая 18-летняя сестра поссорилась со старшей, которой всего 20 лет, и ударила ее ножом. Удар пришелся по шее и девушка умерла.

Как было выяснено во время следствия, две сестры распивали спиртное со своим знакомым. Еще находясь в состоянии опьянения 20-летняя девушка около 5 утра решила разбудить младшего брата, чтобы тот помог ей активировать телефон. Но младшая потребовала брата не трогать. Между сестрами произошел конфликт, в ходе которого пошел в ход кухонный нож. Очевидец произошедшего вызвал скорую помощь, которая констатировала смерть потерпевшей.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, в настоящее время по ходатайству следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия. Следственным отделом по городу Старый Оскол следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области предъявлено обвинение 18-летней жительнице Старого Оскола в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU