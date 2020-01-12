На комбикормовом заводе Белгородской области выхлоп пылевоздушной смеси вызвал загорание

12 Янв. 2020 2020-01-12T18:43:50+03:00

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Вчера вечером на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о выхлопе пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в селе Беленьком Борисовского района Белгородской области. Спасатели квалифицируют это происшествие как хлопок пылевоздушной смеси в производственном цехе по переработке зерна в муку. Хлопок на предпоследнем этаже в семиэтажном производственном здании вызвал загорание.

Производственное здание вследствие хлопка и последовавшего за ним пожара частично лишилось остекления и облицовочных панелей. Пожар был оперативно потушен. К его ликвидации привлекали 49 человек и 17 единиц техники. Несущие конструкции здания не повредились. Четыре человека получили ожоги и были доставлены в ожоговый центр, пятый отказался от госпитализации.

Отмечается. что госпитализированные находятся под постоянным наблюдением врачей. Борисовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Белгородской области проводит проверку по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU