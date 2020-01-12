2020-01-12T19:23:50+03:00
Общество

В Валуйском округе Белгородчины освятили купель на Селивановском роднике

Чин освящения купели совершил епископ Валуйский и Алексеевский владыка Савва
Ирина ТАРАСОВА
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В Валуйском округе Белгородчины освятили купель на Селивановском роднике. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаВ Валуйском округе Белгородчины освятили купель на Селивановском роднике. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа
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Вот уже не один год к Селивановскому роднику Валуйского городского округа Белгородчины приходят местные жители, чтобы набрать чистой ключевой воды из источника. В преддверии праздника Крещения Господня инициативные жители села на полюбившемся месте решили построить купель внутри небольшой деревянной часовни. Провести чин освящения купели приехал епископ Валуйский и Алексеевский владыка Савва.

Завершив богослужение, владыка окропил святой водой строение и саму чашу с живительной влагой. После чего глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов первым окунулся в освященный источник. За ним последовали жители и гости села. Также все желающие могли попробовать горячую полевую кашу и угоститься ароматными пирожками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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