2020-01-13T09:06:51+03:00
Общество

В Яковлевском районе Белгородчины к детям из сложных семей пришел Дед Мороз

Ребятишкам вручены подарки и сладости
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы администрации Яковлевского городского округа.Фото пресс-службы администрации Яковлевского городского округа.
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В Яковлевском городском округе прошла акция «Дед Мороз спешит на помощь!», которая заключается в сборе и вручении подарков для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Дед Мороз - спасатель с шутками и стихами общался с детишками и вручил им подарки вместе со сладостями.

Сначала заготовили подарки. Их предоставили Сергей Ткачев, тренер филиала футбольной школы «Стрела» в городе Строитель; Оксана Кравченко, ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета администрации Яковлевского городского округа. Затем Дед Мороз, Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних вместе с Советом депутатов Яковлевского городского округа и другими службами начали развозить подарки в семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Глаза детей светились счастьем, когда им дарили конфеты, игрушки и другие приятные для них сюрпризы. Говорили слова благодарности и родители, которые пообещали, что в 2020 году обязательно в их семьях будет гармония и уют, сообщает пресс-служба Яковслевского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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