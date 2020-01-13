В Яковлевском районе Белгородчины к детям из сложных семей пришел Дед Мороз

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:06:51+03:00

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В Яковлевском городском округе прошла акция «Дед Мороз спешит на помощь!», которая заключается в сборе и вручении подарков для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Дед Мороз - спасатель с шутками и стихами общался с детишками и вручил им подарки вместе со сладостями.

Сначала заготовили подарки. Их предоставили Сергей Ткачев, тренер филиала футбольной школы «Стрела» в городе Строитель; Оксана Кравченко, ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета администрации Яковлевского городского округа. Затем Дед Мороз, Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних вместе с Советом депутатов Яковлевского городского округа и другими службами начали развозить подарки в семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Глаза детей светились счастьем, когда им дарили конфеты, игрушки и другие приятные для них сюрпризы. Говорили слова благодарности и родители, которые пообещали, что в 2020 году обязательно в их семьях будет гармония и уют, сообщает пресс-служба Яковслевского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU