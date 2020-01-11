Новооскольские дошкольники заступились за лесные елки

11 Янв. 2020 2020-01-11T20:56:30+03:00

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Педагоги, воспитанники, шефы и родители дДетского сада №9 Нового Оскола Белгородской области провели ряд мероприятий в рамках областной акции «Елочка, живи!». Они организовали встречу детворы с заместителем директора Новооскольского лесничества Сергеем Соловьевым, инженером лесного хозяйства Марией Стаякиной.

Во время беседы шефы интересно и увлекательно рассказали об особенностях ухода за хвойными деревьями. Они подарили детскому саду саженец ели и организовали мастер-класс по посадке семян хвойников «Вырастим мы ели сами!».

Помимо этого решено было провести вместе с ребятами акцию «Не рубите ель в лесу!». Участники постарались привлечь внимание к проблеме сохранения хвойных деревьев и запрету самовольных вырубок в период праздников.

Малыши в рамках акции вышли на улицы города. Они обратились к жителям с призывом «Не рубите елочку! Сохраните зеленую красавицу!». В ходе мероприятия дети раздавали буклеты, прикрепили эмблемы и провели флешмоб. Организаторы уверены, что им удалось не только обратить внимание на необходимость сохранить лес, но и воспитать в малышах любовь к природе и родному краю.

ИСТОЧНИК KP.RU