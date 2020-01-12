В Новооскольской воспитательной колонии прошел день милосердного отношения к осужденным

12 Янв. 2020 2020-01-12T13:05:06+03:00

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В рождественские дни в Новооскольской воспитательной колонии Белгородчины для девушек, отбывающих наказание, прошел День милосердного отношения к осужденным. Такой день по инициативе русской православной церкви и федеральной службы исполнения наказаний проводится на Белгородчине уже больше двадцати лет. В этот день к воспитанницам с напутственными словами обратились Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых, начальник учреждения Татьяна Самоварова и другие официальные лица. Гости поздравили девушек и подарили им памятные подарки. Также замечательным подарком стал праздничный концерт, подготовленный к этому дню работниками учреждений культуры городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU