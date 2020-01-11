В Белгородской области при переходе железной дороги смертельно травмирован мужчина

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:31:21+03:00

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В Белгородской области при переходе железной дороги случилась трагедия: идущий поезд сбил 65-летнего мужчину. Мужчина не слышал предупреждающих сигналов машиниста.

Как сообщает пресс-служба Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте, 65-летний белгородец переходил железнодорожную дорогу вне установленного места. К тому же мужчина был выпивши. Это и могло послужить причиной того, что он не слышал предупреждения машиниста поезда, который пытался избежать трагедии.

В пресс-службе ведомства еще раз подчеркнули, что переходить железнодорожное полотно вне установленных мест – строго запрещено. Для этого существуют специально оборудованные переходы.

ИСТОЧНИК KP.RU