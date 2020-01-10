В Белгородской области полицейские за день задержали по горячим следам разбойника и грабителя

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:47:33+03:00

Один из злоумышленников совершил налет на офис микрозаймов, другой вырвал у женщины сумочку

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Оба преступления произошли вечером 6 января. В Старом Осколе в офис микрозаймов ворвался мужчина и, угрожая открыть стрельбу, похитил три тысячи рублей. Сотрудники патрульно-постовой службы в течение нескольких часов задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний не работающий местный житель с криминальным прошлым. Часть похищенных денег мужчина потратил на алкоголь, который продегустировать так и не успел. Оставшуюся сумму изъяли правоохранители. Выяснилось, что оружия у налетчика не было.

- Мужчина имитировал его наличие, держа руку в кармане и угрожая произвести выстрелы. В настоящее время он арестован, - сообщили в пресс-службе УМВД области.

Задержанному инкриминируют разбой. Легкая нажива может стоить ему восьми лет лишения свободы.

В тот же день в поселке Чернянка на возвращавшуюся с работы 33-летнюю местную жительницу напал грабитель. Злоумышленник вырвал у женщины сумочку с небольшой суммой денег и сбежал. На его задержание у полицейских ушло менее получаса. Похищенное изъято и будет возвращено законной владелице. За грабеж злоумышленник может отправиться в колонию на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU