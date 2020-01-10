2020-01-10T16:42:59+03:00
Общество

Автоинспекторы украсили санки и одежду юных белгородцев световозвращателями

Сотрудники ГИБДД рассказали детям, почему важно быть заметными на дороге
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В Белгородской области полицейские призвали участников дорожного движения стать заметнее. Профилактические акции прошли в селах и районных центрах. На улицах и в местах массового отдыха сотрудники ГИБДД напоминали местным жителям правила безопасного пересечения проезжей части и вручили памятки. Одежду и санки юных белгородцев автоинспекторы украсили световозвращателями.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Валуйские автоинспекторы вместе с представителями Общественного совета при ОМВД организовали пункты разъяснения дорожных правил прямо у главной городской ёлки. В Борисовке сотрудники ГИБДД провели в библиотеке мастер-класс, научив юных читателей самостоятельно изготавливать световозвращающие аксессуары. К профилактическим мероприятиям губкинских автоинспекторов присоединился «родительский патруль». Участники акции вместе с детьми вышли на улицу в светоотражающей экипировке, чтобы призвать прохожих быть внимательными на зимней дороге и не пренебрегать правилами безопасности.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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