2020-01-10T18:34:48+03:00
Звезды

В Борисовском районе Белгородской области продолжаются новогодние праздники

Любимые исполнители напомнят о празднике жителям района
Ирина ТАРАСОВА
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В Борисовском районе Белгородской области продолжаются новогодние праздники. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаВ Борисовском районе Белгородской области продолжаются новогодние праздники. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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Жителей Борисовского района Белгородчины 12 января 2020 года ожидает праздничный концерт, приуроченный к Старому новому году. В этот день традиционно проходит концертная программа народного коллектива хора русской песни «Русская песня» и детского образцового вокального коллектива «Вдохновение» Борисовского района.

Также в программе примет участие женский вокальный ансамбль «Сопрано», который уже давно завоевал любовь зрителей. В исполнении ансамблей, солистов, дуэтов, трио прозвучат любимые песни зимней тематики, лирические, шуточные народные песни и, конечно, щедровки. Место проведения - Центр культурного развития «Борисовский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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