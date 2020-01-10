2020-01-10T16:46:27+03:00
Происшествия

Новый год в Старом Осколе начался со зверского убийства пожилой женщины

Внук нанес своей бабушке 32 ножевых удара
Ирина ТАРАСОВА
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Новый год в Старом Осколе начался со зверского убийства пожилой женщины.Новый год в Старом Осколе начался со зверского убийства пожилой женщины.Фото: "КП" Архив
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В первый день нового года в Старом Осколе произошло зверское убийство: 31-летний мужчина нанес своей 75-летней бабушке 32 ножевых ранения. Пожилая женщина жила с внуком в одной квартире. Между ними часто происходили ссоры, бабушка была недовольна образом жизни, который ведет ее внук.

В региональном Следственном комитете выяснили, что очередная ссора произошла 1 января. В этот раз молодой мужчина, вооружившись ножом, нанес пожилой женщине множественные удары, от которых она скончалась на месте. После жуткой трагедии, мужчина, убедившись, что его пожилая родственница мертва, вымыл нож и ушел из дома вместе с 4-летней дочерью. Тело убитой только на следующий день обнаружила ее дочь, которая пришла навестить родных в праздники.

Старооскольцу предъявлено обвинение по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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