2020-01-10T17:33:57+03:00
Здоровье

В Шебекино Белгородчины выберут лучший ФАП и лучший офис семейного врача

Конкурс проводится для повышения качества медицинских услуг
Ирина ТАРАСОВА
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В Шебекино Белгородчины выберут лучший ФАП и лучший офис семейного врача. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаВ Шебекино Белгородчины выберут лучший ФАП и лучший офис семейного врача. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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Как сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа, в рамках муниципального проекта «Повышение качества оказания медицинских услуг в офисах семейного врача и фельдшерско-акушерских пунктах на территории Шебекинского городского округа» администрацией округа в 2020 году учреждено проведение конкурса в номинациях: «Лучший офис семейного врача Шебекинского городского округа» и «Лучший фельдшерско-акушерский пункт Шебекинского городского округа».

Участниками являются офисы семейных врачей и фельдшерско-акушерские пункты Шебекинского городского округа. Задачи Конкурса: стимулирование развития профессионального мастерства, мотивация сотрудников медицинских организаций к повышению качества оказания медицинской помощи населению, доброжелательного отношения к пациентам; изучение и распространение опыта организации первичной медико-санитарной помощи в условиях офисов семейных врачей и фельдшерско-акушерских пунктов;повышение статуса, роли и значимости профессии медицинского работника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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