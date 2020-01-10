Сборная Белгородского госуниверситета завоевала 1 место чемпионата России по спортивному туризму

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:42:28+03:00

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На 1 место чемпионата Российского студенческого спортивного союза по спортивному туризму вышли представители Белгородского госуниверситета, которые обошли представителей 26 вузов страны. Соревнования, которые объединили спортсменов из двадцати двух регионов России, проходились в Крыму.

НИУ «БелГУ» представляла команда, тренером которой является доцент кафедры спортивных дисциплин Сергей Рыльский. Студенты соревновались во всех видах туризма: пешеходном, горном, водном, лыжном, спелео-туризме (походы по пещерам), комбинированном и на средствах передвижения (вело, авто, мото).

Подчеркнем, что представители Белгородского государственного университета стали чемпионами в одном из самых массовых видов спортивного туризма – пешеходном, преодолев 140 километров в течение девяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU