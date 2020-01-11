Белгородский университет стал участником пилотного проекта по созданию суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:54:47+03:00

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В приемную кампанию 2020 года Белгородский государственный университет начнет принимать абитуриентов с применением Суперсервиса, позволяющего отслеживать все этапы поступления в режиме онлайн. НИУ «БелГУ» является одним из 52 университетов, участвующих в проекте по созданию Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». В настоящее время проходит тестирование подсистемы «Приёмная кампания онлайн». Об этом рассказал директор департамента довузовской подготовки НИУ «БелГУ» Александр Гальцев, принявший участие в рабочем совещании представителей Министерства науки и высшего образования РФ и российских вузов.

На совещании, прошедшем под председательством заместителя Министра науки и высшего образования Сергея Кузьмина, обсуждались вопросы создания Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» и готовности вузов, отобранных для участия в пилотном проекте, в проведении тестирования Суперсервиса. В ходе совещания были рассмотрены вопросы реализации дорожной карты Суперсервиса, которая была утверждена в августе этого года на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

– Благодаря созданию Суперсервиса абитуриенты смогут подать документы через портал Госуслуг, в дальнейшем отслеживая все этапы поступления в режиме онлайн. Мероприятия по созданию Суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» осуществляются в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика», – прокомментировал участие университета в пилотном вузовском проекте Александр Гальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU