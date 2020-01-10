В Белгородской области только за минувшие сутки зарегистрировано 6 пожаров

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:05:03+03:00

Во время пожаров сгорело три автомобиля

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За прошедшие сутки в нашей области случилось 6 пожаров. При этом сгорели три автомобиля. 9 января произошел пожар в жилом кирпичном доме на двух собственников. В доме огнем повреждена оконная рама и кровля дома. Предполагаемая причина - шалость с огнем детей. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 1 и дежурный караул специализированной пожарно- спасательной части.

Ночью поступило сообщение о пожаре в селе Голофеевка Волоконовского района. Горел жилой кирпичный дом. В результате пожара огнем повреждена кровля дома на площади 56 квадратных метров и веранда на площади 16 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования.

Также поступило сообщение о загорании грузового автомобиля «ГАЗель» в районе улицы Белгородская в Шебекино. Огонь повредил кузов и кабину автомобиля. Предполагаемая причина - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Пожар ликвидирован в 14 часов 44 минуты. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 52.

А в городе Старый Оскол загорелся автомобиль «Лада Гранта». Огнем поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Предполагаемая причина пожара - неисправность электрооборудования транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU