2020-01-10T14:05:03+03:00
Общество

В Белгородской области только за минувшие сутки зарегистрировано 6 пожаров

Во время пожаров сгорело три автомобиля
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 6 пожаров. Фото пресс-службы МЧС Белгородской областиВ Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 6 пожаров. Фото пресс-службы МЧС Белгородской области
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки в нашей области случилось 6 пожаров. При этом сгорели три автомобиля. 9 января произошел пожар в жилом кирпичном доме на двух собственников. В доме огнем повреждена оконная рама и кровля дома. Предполагаемая причина - шалость с огнем детей. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 1 и дежурный караул специализированной пожарно- спасательной части.

Ночью поступило сообщение о пожаре в селе Голофеевка Волоконовского района. Горел жилой кирпичный дом. В результате пожара огнем повреждена кровля дома на площади 56 квадратных метров и веранда на площади 16 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования.

Также поступило сообщение о загорании грузового автомобиля «ГАЗель» в районе улицы Белгородская в Шебекино. Огонь повредил кузов и кабину автомобиля. Предполагаемая причина - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Пожар ликвидирован в 14 часов 44 минуты. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 52.

А в городе Старый Оскол загорелся автомобиль «Лада Гранта». Огнем поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Предполагаемая причина пожара - неисправность электрооборудования транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автоинспекторы украсили санки и одежду юных белгородцев световозвращателями
Новый год в Старом Осколе начался со зверского убийства пожилой женщины
Сборная Белгородского госуниверситета завоевала 1 место чемпионата России по спортивному туризму
В Белгородской области только за минувшие сутки зарегистрировано 6 пожаров
В Белгородской области освятят два храма
В Белгородской области в ДТП пострадали три человека
С наступившим Новолетием и Рождеством белгородских сирот поздравят в митрополии
Белгородец получил моральную компенсацию за травму после вмешательства приставов
В Белгородском районе состоялся Единый День бракосочетания
Первым ребенком, родившимся в 2020 году в Белгороде, стал мальчик
Белгородский Пенсионный фонд сообщил об изменениях в выплате материнского капитала
На Рождество сотрудники МЧС Белгородской области спасали животных
На Белгородчину надвигаются снегопады
Белгородские дети узнали, кто имеет носить право краповые береты
«Мираторг» наградил сотрудников санаторными путевками
В Белгороде пройдет VII фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»
Белгородские спасатели помогли женщине, упавшей в погреб
В Белгороде из окнa многоэтажного дома выпал ребенок
Накануне Рождества прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек в Красненском районе Белгородской области
В поселке Волоконовка Белгородчины прошла праздничная акция к Рождеству
Белгородец похитил у родной матери пылесос и микроволновку