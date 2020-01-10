2020-01-10T12:36:01+03:00
Общество

В Белгородской области освятят два храма

Освятят храмы в честь святителя Василия Великого и князя Александра Невского и святителя Митрофана
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области освятят два храма.В Белгородской области освятят два храма.Фото: "КП" Архив
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14 и 15 января в белгородской области освятят два храма: в честь святителя Василия Великого и в честь святого благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана Воронежского.

14 января, в обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, в селе Ивица Корочанского района состоится чин освящения возрожденного храма в честь святителя Василия Великого и первая Божественная литургия в новоосвященном храме. По окончании богослужения состоится торжественный акт передачи храма Русской Православной Церкви.

15 января состоится чин освящения и первая Божественная литургия в храме в честь святого благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана Воронежского на территории ОЭМК.

Напомним, что этот храм был заложен 23 февраля 2019 года. Построен он в память о бывшем главном инженере, управляющем директоре ОЭМК Александре Тищенко, который трагически погиб вместе со своим водителем в автомобильной катастрофе. Также этот храм построен в память всех металлургов, когда-либо трудившихся на комбинате.

Александр Тищенко посвятил металлургии более 40 лет, 15 из них он трудился на Оскольском металлургическом комбинате. С 2011 года занимал должность главного инженера, в 2018 году был назначен управляющим директором предприятия.

Храм будет посвящен двум святым: благоверному великому князю Александру Невскому – небесному покровителю погибшего директора, и святителю Митрофану Воронежскому, так как трагедия произошла на воронежской земле. Как отметил владыка Иоанн, святитель Митрофан особо почитаем старооскольцами. Отметим, что Церковь чествует двух дорогих нам святых в один день – 6 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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