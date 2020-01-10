В Белгородской области в ДТП пострадали три человека

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:38:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 января, около 8 утра на 7-м километре автодороги Быковка – Дмитриевка – Бутово - Курская Дуга Яковлевского городского округа произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 47-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 21074», не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Шевроле Ланос». В салоне иномарки находился 59-летний водитель и его 57-летняя пассажирка. В результате аварии пострадавшие оказались зажаты металлом в поврежденных легковушках. Чтобы освободить людей, огнеборцам пришлось разрезать кузова авто гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

Как сообщили региональной Госавтоинспекции, все трое участников ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены в Яковлевскую ЦРБ.

ГУ МЧС и УМВД России по Белгородской области призывают жителей и гостей региона быть предельно внимательными и осторожными за рулем, соблюдать дистанцию и безопасную скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU