10 Янв. 2020 2020-01-10T11:34:36+03:00

С наступившим Новолетием и Рождеством белгородских сирот поздравят в митрополии. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Гостями митрополита станут дети из Разумного, белгородского дома «Южный» и поселка Прохоровка

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11 января митрополит Иоанн соберет в Соборном зале здания Белгородской митрополии воспитанников детских домов, чтобы поздравить их с праздником Рождества Христова.

Гостями митрополита станут воспитанники детского дома поселка Разумное, детского дома «Южный» Белгорода и детского дома во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла поселка Прохоровка.

Поздравить ребят также придет уполномоченный по правам ребенка Белгородской области Галина Пятых, начальник управления социальной защиты населения Белгородской области Елена Батанова, главы муниципальных образований, а также попечители социальных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU