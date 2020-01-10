2020-01-10T11:34:36+03:00
Общество

С наступившим Новолетием и Рождеством белгородских сирот поздравят в митрополии

Гостями митрополита станут дети из Разумного, белгородского дома «Южный» и поселка Прохоровка
Ирина ТАРАСОВА
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С наступившим Новолетием и Рождеством белгородских сирот поздравят в митрополии.С наступившим Новолетием и Рождеством белгородских сирот поздравят в митрополии.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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11 января митрополит Иоанн соберет в Соборном зале здания Белгородской митрополии воспитанников детских домов, чтобы поздравить их с праздником Рождества Христова.

Гостями митрополита станут воспитанники детского дома поселка Разумное, детского дома «Южный» Белгорода и детского дома во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла поселка Прохоровка.

Поздравить ребят также придет уполномоченный по правам ребенка Белгородской области Галина Пятых, начальник управления социальной защиты населения Белгородской области Елена Батанова, главы муниципальных образований, а также попечители социальных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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