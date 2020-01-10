С наступившим Новолетием и Рождеством белгородских сирот поздравят в митрополии
11 января митрополит Иоанн соберет в Соборном зале здания Белгородской митрополии воспитанников детских домов, чтобы поздравить их с праздником Рождества Христова.
Гостями митрополита станут воспитанники детского дома поселка Разумное, детского дома «Южный» Белгорода и детского дома во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла поселка Прохоровка.
Поздравить ребят также придет уполномоченный по правам ребенка Белгородской области Галина Пятых, начальник управления социальной защиты населения Белгородской области Елена Батанова, главы муниципальных образований, а также попечители социальных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU