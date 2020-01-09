2020-01-09T18:34:33+03:00
Общество

Первым ребенком, родившимся в 2020 году в Белгороде, стал мальчик

Во время новогодне-рождественских праздников в Белгородской области родился 241 ребенок, в том числе 2 двойни
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.
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В самом Белгороде в новогоднюю ночь появились на свет 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Как сообщает пресс-служба, первым белгородцем 2020 года, стал мальчик. Малыша назвали Данилом, его рост 54 сантиметра, вес – 3 460 граммов.

Отметим, что во время новогодних праздников в области родился 241 ребенок, в том числе 2 двойни - по состоянию на 9 января текущего года. Из них в Белгороде родились 156 детей, в Старом Осколе – 37, в Ракитном – 16, в Валуйках – 13, в Губкине – 12, в Шебекино – 7 детей.

Родителям первого новорожденного белгородца в 2020 году, а также родителям других малышей, появившихся на свет в период новогодних праздников, в торжественной обстановке вручили свидетельства о рождении. Также семьи получили единые подарки накануне Рождества Христова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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