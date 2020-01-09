Белгородский Пенсионный фонд сообщил об изменениях в выплате материнского капитала

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:21:41+03:00

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С 1 января 2020 года изменяется порядок предоставления ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала семьям с невысоким доходом. Изменения касаются сроков выплаты и размера среднедушевого дохода на одного члена семьи. В Белгородской области с 1 января 2020 года право на получение выплаты получит семья, в которой доход на одного человека не превышает 20078 рубля. Размер выплаты составит 9 084 рубля.

Право на получение ежемесячной выплаты получают семьи, в которых второй ребенок родился, начиная с января 2018 года, а средний доход на человека не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года.

Кроме того, меняется и процедура подачи заявления на получение ежемесячной выплаты. Ранее данная выплата назначалась сроком на один год, а по истечении этого периода можно было подать новое заявление и продлить выплату до достижения ребёнком возраста полутора лет. С 1 января 2020 года ежемесячная выплата будет назначаться первоначально до исполнения ребенку одного года. После этого срока, при наличии права, нужно будет подать новое заявление – до достижения ребенком возраста двух лет, а затем – еще на год, до достижения ребенком возраста трех лет. Таким образом, общий срок выплаты из средств МСК продлен с полутора до трех лет.

Важно помнить, что если подать заявление в первые шесть месяцев после рождения ребенка, выплата будет установлена с даты рождения. Если обратиться после шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Подать заявление можно лично в территориальном органе ПФР, через МФЦ или в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU