2020-01-10T10:03:12+03:00
Общество

В Белгородском районе состоялся Единый День бракосочетания

Семейными узами себя одновременно связали 22 пары
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородского района.Фото пресс-службы Белгородского района.
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В последний день 2019 года свой брак зарегистрировали 22 пары, встретив 2020 год в новом статусе. Торжественные церемонии бракосочетания накануне Нового года прошли в поселках Разумное, Майский и Дубовое, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.

«Уже стало хорошей традицией проводить 31 декабря акцию «Единый День бракосочетания». Нередко молодожены выбирают именно эту дату для регистрации брака, потому что считают ее особенной, идеально подходящей для создания семьи. Ведь именно этот праздник зачастую ассоциируется с началом нового этапа жизни», — отметили в отделе ЗАГС администрации Белгородского района.

В этот день для новобрачных и их гостей постарались создать особенную атмосферу: залы были украшены праздничной атрибутикой, а новоиспеченные семьи поздравляли Дед Мороз и Снегурочка, не скупясь на добрые слова, пожелания безграничного счастья и долгих лет совместной жизни.Многие молодожены отметили, что хотели запомнить свадьбу на долгие годы, поэтому выбрали достаточно необычную дату для этого события. Некоторые шутили, что просто решили удачно совместить два праздника – Новый год и день свадьбы. В этот день пары поздравили главы администраций поселений, которые в честь памятной даты вручили молодым семьям памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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