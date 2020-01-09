2020-01-09T14:55:11+03:00
Общество

Белгородские дети узнали, кто имеет носить право краповые береты

В спортивном клубе единоборств «Атом» побывали представители Совета краповых беретов Управления Росгвардии
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы регионального Управления Росгвардии.Фото пресс-службы регионального Управления Росгвардии.
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Последний день новогодних праздников заполнится воспитанникам спортивного клуба единоборств «Атом» удивительной встречей. К ним в гости пришли сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии, имеющие право ношения крапового берета. Росгвардейцы подготовили для ребят познавательную программу, в ходе которой подростки смогли узнать о задачах войск, квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета, приобрести некоторые навыки, связанные со службой в ведомстве, а так же задать интересующие вопросы.

Ребят клуба очень интересовало, какие же испытания нужно пройти, чтобы попасть в элиту спецназа. Офицер Управления Росгвардии по Белгородской области старший лейтенант Андрей Сушков объяснил:

- Даже если ты очень хороший парень, отлично физически развит – просто так тебе краповый берет никто не даст. 12-километровый марш, прохождение огненно-штурмовой полосы, боевая стрельба, выполнение акробатических упражнений, в завершении экзамена поединки по рукопашному бою – это лишь часть того, что необходимо пройти, чтобы успешно сдать экзамен.

Росгвардейцы продемонстрировали юношам фильм, снятый во время испытаний на право ношения крапового берета. И, конечно, ответили на вопросы ребят. А в завершение все вместе сфотографировались на память.

ИСТОЧНИК KP.RU

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