«Мираторг» наградил сотрудников санаторными путевками

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:24:52+03:00

На отдыхе побывали 57 человек из Белгородской и Курской областей

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В этих двух областях компания реализует все этапы масштабных проектов по производству свинины, розовой телятины и ягнятины. Это позволило создать более 10 тысяч рабочих мест, и с развитием производства потребность в квалифицированных кадрах продолжает расти.

Ключевым направлением кадровой политики агрохолдинга является создание комфортных и безопасных условий труда, комплексная поддержка сотрудников. К примеру, реализуется программа «Поколение Мираторг»: студенты проходят стажировку и получают практический опыт на всех без исключения площадках компании. А для действующих специалистов холдинга возможность карьерного роста без отрыва от производства открывают собственные учебные центры. Система поощрения предусматривает премирование, а также путевки на курорты Краснодарского края и в санатории центральных регионов России.

В этот раз сотрудники две недели отдыхали в одной из лучших здравниц Черноземья – «Красиво».

- Стратегия развития компании предусматривает представление всех социальных гарантий, возможность профессионального и карьерного роста. Уделяется и серьезное внимание здоровью сотрудников, коллектив компании проходит обязательную диспансеризацию. А из санатория наши коллеги вернулись отдохнувшими, в прекрасном настроении и с желанием добиваться новых общих успехов и побед, - отметили в пресс-службе АПХ «Мираторг».