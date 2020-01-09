2020-01-09T13:24:52+03:00
Общество

«Мираторг» наградил сотрудников санаторными путевками

На отдыхе побывали 57 человек из Белгородской и Курской областей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В этих двух областях компания реализует все этапы масштабных проектов по производству свинины, розовой телятины и ягнятины. Это позволило создать более 10 тысяч рабочих мест, и с развитием производства потребность в квалифицированных кадрах продолжает расти.

Ключевым направлением кадровой политики агрохолдинга является создание комфортных и безопасных условий труда, комплексная поддержка сотрудников. К примеру, реализуется программа «Поколение Мираторг»: студенты проходят стажировку и получают практический опыт на всех без исключения площадках компании. А для действующих специалистов холдинга возможность карьерного роста без отрыва от производства открывают собственные учебные центры. Система поощрения предусматривает премирование, а также путевки на курорты Краснодарского края и в санатории центральных регионов России.

В этот раз сотрудники две недели отдыхали в одной из лучших здравниц Черноземья – «Красиво».

- Стратегия развития компании предусматривает представление всех социальных гарантий, возможность профессионального и карьерного роста. Уделяется и серьезное внимание здоровью сотрудников, коллектив компании проходит обязательную диспансеризацию. А из санатория наши коллеги вернулись отдохнувшими, в прекрасном настроении и с желанием добиваться новых общих успехов и побед, - отметили в пресс-службе АПХ «Мираторг».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Белгородчину надвигаются снегопады
Белгородские дети узнали, кто имеет носить право краповые береты
«Мираторг» наградил сотрудников санаторными путевками
В Белгороде пройдет VII фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»
Белгородские спасатели помогли женщине, упавшей в погреб
В Белгороде из окнa многоэтажного дома выпал ребенок
Накануне Рождества прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек в Красненском районе Белгородской области
В поселке Волоконовка Белгородчины прошла праздничная акция к Рождеству
Белгородец похитил у родной матери пылесос и микроволновку
Жителей Валуек Белгородской области научили правильно колядовать
В Белгородской области на трассе опрокинулся легковой автомобиль
Где в Белгороде будет ограничено движение транспорта на Рождество
Белгородские школьники вместе с Дедом Морозом побывали на экскурсии в локомотивном депо
В Белгороде пройдет масштабный фестиваль спорта #BELOPEN
Белгородский «Салют» теряет лучших футболистов
В Белгороде появится новая 12-этажная больница
ТОС Шидловского сельского поселения Белгородчины открыли календарь добрых дел
В Рождественский сочельник митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн встретится с детьми
31 декабря 100 белгородцев зарегистрировали свой брак
Юным белгородцам предложили в дни новогодних каникул самую необычную экскурсию
В Таврово Белгородской области состоялось освящение закладного камня
В Белгородской области «Киа» столкнулась с груженым соей «КамАЗом»
В Белгороде в ДТП пострадал двухлетний мальчик
В Вейделевском районе Белгородчины участились случаи интернет-мошенничества
Белгородцев напугали фото забрызганного кровью подъезда на улице Есенина
Валуйчанам показали театрализованное представление «Править годом будет крыса!»
Полицейский Дед Мороз вышел на «народную тропу»
В Грайвороне торжественно открыли набережную реки Ворскла
Белгородка оплатила 195 штрафов за превышение скоростного режима