В Белгороде пройдет VII фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»
В седьмой раз в Белгородской государственной филармонии состоится фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи». Он соберет лучшие творческие коллективы Белгородской области которые возрождают, сохраняют, развивают и популяризируют хоровое искусство.
В этом году событию посвятят два дня — 11 января гости филармонии услышат академические хоры, а 18 января — народные. На сцену Большого зала филармонии выйдут детские, студенческие, взрослые самодеятельные и профессиональные хоровые коллективы Белгородчины. Программа концертов размещена на сайте филармонии.
Как подчеркнул заслуженный деятель искусств РФ Иван Трунов, «Рождественские хоровые ассамблеи» — это совместный проект Белгородской государственной филармонии, Белгородской митрополии и управления культуры Белгородской области, идея которого принадлежит председателю регионального филиала Всероссийского хорового общества.
Отметим, что традиционно, билеты на событие были бесплатными и распространялись в кассе филармонии и онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU