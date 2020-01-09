2020-01-09T13:19:04+03:00
Звезды

В Белгороде пройдет VII фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи»

Белгородская филармония в седьмой раз собирает творческие коллективы области
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы белгородской филармонии.Фото пресс-службы белгородской филармонии.
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В седьмой раз в Белгородской государственной филармонии состоится фестиваль «Рождественские хоровые ассамблеи». Он соберет лучшие творческие коллективы Белгородской области которые возрождают, сохраняют, развивают и популяризируют хоровое искусство.

В этом году событию посвятят два дня — 11 января гости филармонии услышат академические хоры, а 18 января — народные. На сцену Большого зала филармонии выйдут детские, студенческие, взрослые самодеятельные и профессиональные хоровые коллективы Белгородчины. Программа концертов размещена на сайте филармонии.

Как подчеркнул заслуженный деятель искусств РФ Иван Трунов, «Рождественские хоровые ассамблеи» — это совместный проект Белгородской государственной филармонии, Белгородской митрополии и управления культуры Белгородской области, идея которого принадлежит председателю регионального филиала Всероссийского хорового общества.

Отметим, что традиционно, билеты на событие были бесплатными и распространялись в кассе филармонии и онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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