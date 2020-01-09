2020-01-09T11:24:22+03:00
Общество

Белгородские спасатели помогли женщине, упавшей в погреб

Помощь спасателей подоспела вовремя
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В поселке Прохоровка Белгородской области за минувшие сутки пожарные спасли пожилую женщину, упавшую в погреб. Сообщение о происшествии поступило на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы от взволнованного мужчины, сын пострадавшей. Он сообщил, что его мать случайно упала в погреб, расположенный на территории частного домовладения. Но выбраться из более чем двухметровой ямы пожилая женщина не могла – она получила серьезные травмы.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Мужчина пытался самостоятельно помочь пострадавшей, звал на помощь соседей, а затем позвонил в службу спасения. В считанные минуты дежурный караул 30-ой пожарно-спасательной части поселка Прохоровка прибыл на улицу Октябрьская. По металлической лестнице сотрудники МЧС спустились в подвал, переложили пострадавшую женщину на носилки, зафиксировали ее спасательной веревкой и затем осторожно подняли наверх. К этому времени подъехала карета скорой помощи, пострадавшая была незамедлительно доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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