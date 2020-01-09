2020-01-09T09:24:52+03:00
Происшествия

В Белгороде из окнa многоэтажного дома выпал ребенок

Четырехлeтняя дeвочка скончалась от получeнных трaвм
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде из окнa многоэтажного дома выпал ребенок.В Белгороде из окнa многоэтажного дома выпал ребенок.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде из окна 10-этажного дома выпала 4-летняя девочка, которая скончалась от полученных травм. Как сообщают в региональном Следственно комитете, ребенок находился дома без присмотра. По факту происшествия на улице Гостенской в Белгороде организовано проведение доследственной проверки.

Происшествие произошло 8 января. В данный момент идет опрос очевидцев, чтобы установить все обстоятельства. По результатам проверки СК будет принято процессуальное решение.

С родителями ребенка, который был единственным в семье, работают психологи МЧС. Специалисты напоминают, что в доме, где есть маленькие дети, следует устанавливать на ручки окон специальные замки или снимать ручки совсем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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