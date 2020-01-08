2020-01-08T17:47:41+03:00
Общество

Накануне Рождества прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек в Красненском районе Белгородской области

Сказочные персонажи зажигали у главной елки района
Ирина ТАРАСОВА
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Накануне рождества прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек в Красненском районе Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Красненского районаНакануне рождества прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек в Красненском районе Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Красненского района
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В каждом сельском поселении Красненского района есть свои зимние волшебники - Дед Мороз и Снегурочка. Деды Морозы и Снегурочки изо всех уголков района, а вместе с ними многочисленные сказочные персонажи заполонили накануне Рождества центральную Площадь в селе Красное. Главные праздничные персонажи прошли парадом по центральной Площади к главной елке райцентра.

Деды Морозы зажигали так, что скучно не было никому. Даже взрослые становились в хоровод у елки. Ну как не вспомнить детство! Сказочные персонажи всех сельских поселений постарались на славу. Веселье, смех, хорошее настроение дарили каждому зрителю.

Несмотря на мороз, зрители не спешили расходиться по домам, продолжая веселиться в компании десятков Дедов Морозов и Снегурочек. Ведь где еще увидишь сразу такое количество новогодних героев?!

ИСТОЧНИК KP.RU

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