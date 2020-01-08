2020-01-08T16:34:05+03:00
Общество

В поселке Волоконовка Белгородчины прошла праздничная акция к Рождеству

Поздравления получили одинокие пожилые люди и папы, воспитывающие детей в одиночку
Ирина ТАРАСОВА
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В поселке Волоконовка Белгородчины прошла праздничная акция. Фото пресс-службы администрации Волоконовского районаВ поселке Волоконовка Белгородчины прошла праздничная акция. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района
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Глава администрации поселка Волоконовка Белгородской области Светлана Цыганкова со служителем храма Спаса Нерукотворного отцом Даниилом, Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили с Рождеством Христовым одиноких пожилых женщин, а также семьи, в которых папы одни воспитывают детей.

«С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта!» - пожелала в своем обращении к семьям Светлана Владимировна. «Пусть Ангел-хранитель оберегает от всех бед и невзгод!» - напутствовал прихожан отец Даниил.

Семьям и одиноким женщинам Дедом Морозом и Снегурочкой были вручены подарки, а от храма Спаса Нерукотворного были преподнесены Евангелие и сувенирные наборы с видами Храма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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