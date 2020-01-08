2020-01-08T14:43:55+03:00
Общество

Белгородец похитил у родной матери пылесос и микроволновку

Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец похитил у родной матери пылесос и микроволновку.Белгородец похитил у родной матери пылесос и микроволновку.Фото: "КП" Архив
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56-летняя белгородка обратилась в отделение полиции №2 УМВД России по городу Белгороду. Она сообщила о пропаже из квартиры микроволновки и пылесоса общей стоимостью около 4 000 рублей. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний сын потерпевшей, сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, подозреваемый проживает вместе с матерью. Когда матери не было дома, он вынес из квартиры бытовую технику и продал неизвестным за символическую сумму. Вернувшись домой, потерпевшая обнаружила пропажу и стала расспрашивать сына. Однако мужчина утверждал, что ничего не брал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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