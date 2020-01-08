Жителей Валуек Белгородской области научили правильно колядовать

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:46:41+03:00

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Как правильно проводить колядки — одну из самых известных традиций Рождественского праздника — многие валуйчане узнали, побывав на Красной площади города. Сказочные персонажи Дед Мороз, Снегурочка, Зимушка-зима, Баба-Яга и Снеговик рассказали ребятишкам и взрослым о старинном обряде праздника, когда от Рождества до Крещения готовят угощения, поют колядки, гадают и ходят по дворам в Святки. Научили обрядовым песням и сыграли со всеми в зимние игры.

Праздник получился ярким и увлекательным. Дети и взрослые с радостью водили хороводы, хлопали в ладоши, пели, танцевали, скользили по катку. Были и гадания. Баба-яга на празднике одарила валуйчан предсказаниями из волшебной коробочки. В завершение праздника сказочные герои вручили детям подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU