2020-01-08T13:46:41+03:00
Общество

Жителей Валуек Белгородской области научили правильно колядовать

Сказочные персонажи провели мастер-класс для жителей города
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Жителей Валуек Белгородской области научили правильно колядовать. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаЖителей Валуек Белгородской области научили правильно колядовать. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа
Изменить размер текста:

Как правильно проводить колядки — одну из самых известных традиций Рождественского праздника — многие валуйчане узнали, побывав на Красной площади города. Сказочные персонажи Дед Мороз, Снегурочка, Зимушка-зима, Баба-Яга и Снеговик рассказали ребятишкам и взрослым о старинном обряде праздника, когда от Рождества до Крещения готовят угощения, поют колядки, гадают и ходят по дворам в Святки. Научили обрядовым песням и сыграли со всеми в зимние игры.

Праздник получился ярким и увлекательным. Дети и взрослые с радостью водили хороводы, хлопали в ладоши, пели, танцевали, скользили по катку. Были и гадания. Баба-яга на празднике одарила валуйчан предсказаниями из волшебной коробочки. В завершение праздника сказочные герои вручили детям подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Накануне Рождества прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек в Красненском районе Белгородской области
В поселке Волоконовка Белгородчины прошла праздничная акция к Рождеству
Белгородец похитил у родной матери пылесос и микроволновку
Жителей Валуек Белгородской области научили правильно колядовать
В Белгородской области на трассе опрокинулся легковой автомобиль
Где в Белгороде будет ограничено движение транспорта на Рождество
Белгородские школьники вместе с Дедом Морозом побывали на экскурсии в локомотивном депо
В Белгороде пройдет масштабный фестиваль спорта #BELOPEN
Белгородский «Салют» теряет лучших футболистов
В Белгороде появится новая 12-этажная больница
ТОС Шидловского сельского поселения Белгородчины открыли календарь добрых дел
В Рождественский сочельник митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн встретится с детьми
31 декабря 100 белгородцев зарегистрировали свой брак
Юным белгородцам предложили в дни новогодних каникул самую необычную экскурсию
В Таврово Белгородской области состоялось освящение закладного камня
В Белгородской области «Киа» столкнулась с груженым соей «КамАЗом»
В Белгороде в ДТП пострадал двухлетний мальчик
В Вейделевском районе Белгородчины участились случаи интернет-мошенничества
Белгородцев напугали фото забрызганного кровью подъезда на улице Есенина
Валуйчанам показали театрализованное представление «Править годом будет крыса!»
Полицейский Дед Мороз вышел на «народную тропу»
В Грайвороне торжественно открыли набережную реки Ворскла
Белгородка оплатила 195 штрафов за превышение скоростного режима