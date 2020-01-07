2020-01-07T08:55:24+03:00
Общество

Где в Белгороде будет ограничено движение транспорта на Рождество

В центре города пройдет традиционный крестный ход
Ирина ТАРАСОВА
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В центре города пройдет традиционный крестный ход в честь Рождества.В центре города пройдет традиционный крестный ход в честь Рождества.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Сегодня Белгород празднует Рождество. В связи с празднованием Рождества в центре в 13 часов пройдет традиционный крестный ход. В связи с его проведением будут ограничено движение транспорта.

Ограничения будут действовать: по улице Преображенской (от улицы Попова до улицы 50-летия Белгородской области); по улице Попова (от улицы Преображенской до улицы Победы); по Гражданскому проспекту (от улицы Николая Чумичова до улицы Попова); по Театральному проезду (от проспекта Славы до улицы Победы); по нечетной стороне Свято-Троицкого бульвара (от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда); пор четной стороне Свято-Троицкого бульвара (от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области).

Горожан, особенно водителей, просят с пониманием отнестись к ограничению движения и выбирать объездные пути.

С Рождеством!

ИСТОЧНИК KP.RU

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