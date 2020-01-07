2020-01-07T12:02:51+03:00
Происшествия

В Белгородской области на трассе опрокинулся легковой автомобиль

Водитель не выбрал безопасную скорость и машина улетела в кювет
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УМВД Белгородской области.Фото пресс-службы УМВД Белгородской области.
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В управлении МВД, сообщили, что на территории Алексеевского городского округа Белгородской области было совершено одно серьезное дорожно-транспортное происшествие: водитель отечественного легкового автомобиля не сумел справиться с машиной и улетел в кювет. В результате он получил телесные повреждения.

Позже выяснилось, что 68-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21063», не выбрал безопасную скорость движения на 2 километре автодороги «Гарбузово — Луценково». Его машина сначала съехала в кювет, а затем перевернулась.

Водителя «шестерки» с телесными повреждениями пришлось доставить в больницу, и сейчас он находится под наблюдением врачей.

Также сообщается, что причиной ДТП, по предварительным данным, стали неблагоприятные метеорологические условия и превышение скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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