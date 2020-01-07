В Белгородской области на трассе опрокинулся легковой автомобиль
В управлении МВД, сообщили, что на территории Алексеевского городского округа Белгородской области было совершено одно серьезное дорожно-транспортное происшествие: водитель отечественного легкового автомобиля не сумел справиться с машиной и улетел в кювет. В результате он получил телесные повреждения.
Позже выяснилось, что 68-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21063», не выбрал безопасную скорость движения на 2 километре автодороги «Гарбузово — Луценково». Его машина сначала съехала в кювет, а затем перевернулась.
Водителя «шестерки» с телесными повреждениями пришлось доставить в больницу, и сейчас он находится под наблюдением врачей.
Также сообщается, что причиной ДТП, по предварительным данным, стали неблагоприятные метеорологические условия и превышение скорости.
ИСТОЧНИК KP.RU