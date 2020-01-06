2020-01-06T15:22:33+03:00
Новый год 2020

Белгородские школьники вместе с Дедом Морозом побывали на экскурсии в локомотивном депо

В последние дни новогодних каникул транспортные полицейские Белгорода пригласили школьников на увлекательную экскурсию
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте.Фото пресс-службы Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте.
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Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте постарались продлить новогоднее настроение школьников. Они предложили ребятам вместе с Дедом Морозом посетить эксплуатационное локомотивное депо.

Экскурсия началась с осмотра экспозиции музея истории локомотивного депо, где ребятам рассказали, как рождалась Юго-Восточная железная дорога, познакомили с историей Белгородского отдела ОАО РЖД, вокзала стинции Белгород. Школьники многое узнали об известных руководителях Юго-Восточной железной дороги, выдающихся машинистах, в том числе и военного времени, о героических поступках, совершенных работниками РЖД, как в мирное, так и военное время.

Фото пресс-службы Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте.

Фото пресс-службы Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте.

Интересной была экскурсия в цех ремонта тепловозов. Ребята посетили инструкторскую, где узнали о специфике вождения грузовых и пассажирских поездов. Также транспортные полицейские рассказали подросткам об основных видах правонарушений и преступлений на железной дороге, разъяснили возможные последствия их совершения, а также всем вместе предложили повторить правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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