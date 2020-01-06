В Белгороде пройдет масштабный фестиваль спорта #BELOPEN

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:47:22+03:00

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Начало 2020 года ознаменуется проведением первого масштабного фестиваля спорта BELGOROD OPEN. Фестиваль, который включает в себя 7 игровых дисциплин, пройдет при поддержке управления по физической культуре и спорту города Белгород и центра молодежных инициатив.

На фестивале BELOPEN спортсмены будут соревноваться по таким дициплинам: стритбол 1х1, стритбол 3х3, мини футбол 5х5, армрестлинг, настольный теннис, фитнес и киберспорт. Соревнования будут проходить в период с 18 января по 6 февраля.

Участников соревнований ждут сотни призов, мощная атмосфера игр и соревнований. Чтобы стать участником фестиваля, следует поторопиться и поджать заявку, количество участников ограничено. Зарегистрироваться можно здесь.

Контактный телефон +7 (951) 158-40-15. Начало соревнований 18 января в 12:00

ИСТОЧНИК KP.RU