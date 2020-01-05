2020-01-05T15:27:32+03:00
Спорт

Белгородский «Салют» теряет лучших футболистов

Из команды ушли Александр Агеев и Олег Сергеев
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества "Белгород - это интересно" ВКонтакте.Фото сообщества "Белгород - это интересно" ВКонтакте.
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Белгородская футбольная команда «Салют» несет потери: в курский «Авангард» ушел лучший футболист — полузащитник Александр Агеев. Также команду покинул тренер Олег Сергеев.

Александра Агеева пока взяли «в аренду», но куряне желают его выкупить, если футболист не вылетят из ФНЛ. Свой уход Алексанлдр Агеев объяснил тем, что хочет играть в более сильной лиге и надеется вернуться в РПЛ (Агеев играл за «Краснодар»).Олег Сергеев

будет тренировать футболистов брянского «Динамо». Любители футбола в соцсетях пишут, что оба клуба, куда ушли белгородские спортсмены, считаются сильнейшими соперниками белгородского «Салюта».

Напомним, что в конце декабря болельщиками «Салюта» Агеев был признан лучшим игроком команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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