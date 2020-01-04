ТОС Шидловского сельского поселения Белгородчины открыли календарь добрых дел

4 Янв. 2020 2020-01-04T17:52:47+03:00

Новогодние поздравления были организованы для детей и жителей поселения

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В ТОС «Надежда» поселка Новый Шидловского сельского поселения Волоконовского района активом была проведена волонтерская акция «Этот волшебный Новый год!». Во время акции Дед Мороз и Снегурочка посетили и поздравили на дому детей из многодетных семей.

Сладкие подарки и мягкие игрушки преподнесли детишкам из малообеспеченных семей сельского округа и депутаты Земского собрания Шидловского сельского поселения.

Актив ТОС «Мирный» встретил Новый 2020 года на площадке ТОС. В украшенной беседке состоялись праздничные посиделки, где каждый смог поздравить своих соседей и друзей с наступившим Новым годом и сказать заветные слова самых добрых пожеланий.

ИСТОЧНИК KP.RU