4 Янв. 2020 2020-01-04T14:45:51+03:00

В Рождественский сочельник митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн встретится с детьми. Фото пресс-службы Белгородской митрополии.

Изменить размер текста: A A

Утром 6 января митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн соверит традиционное богослужение Сочельника, называемое Навечерием Рождества. Митрополит прочтет Царские Часы, совершит вечерню и Божественную литургию по чину святителя Василия Великого. Традиционно в этот день митрополит Иоанн, руководство области и города посетят социальные учреждения

Митрополит Иоанн совершит богослужение в Николо-Иоасафовском соборе Белгорода по ул. Попова, 56. Начало в 8.00. В 12.00 состоится посещение онкогематологического отделения Областной детской клинической больницы по ул. Губкина, 50. В 13.00 состоится посещение Областного дома ребенка по ул. Архиерейской, 6.

Напомним, что храм-часовня будет располагаться рядом со строящимся спортивно-культурным центром (Соломинское кольцо, район улицы Северной, 1). Согласно генеральному плану развития территории в комплексе с храмом-часовней Спиридона Тримифунтского в будущем будет также построен храм в честь Песчанской иконы Божией Матери.

В 22.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Белгорода начнется Рождественское богослужение.

7 января в 14.30 из Спасо-Преображенского кафедрального собора на Соборную площадь пройдет традиционный Крестный ход.

ИСТОЧНИК KP.RU