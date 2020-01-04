В Рождественский сочельник митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн встретится с детьми
Утром 6 января митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн соверит традиционное богослужение Сочельника, называемое Навечерием Рождества. Митрополит прочтет Царские Часы, совершит вечерню и Божественную литургию по чину святителя Василия Великого. Традиционно в этот день митрополит Иоанн, руководство области и города посетят социальные учреждения
Митрополит Иоанн совершит богослужение в Николо-Иоасафовском соборе Белгорода по ул. Попова, 56. Начало в 8.00. В 12.00 состоится посещение онкогематологического отделения Областной детской клинической больницы по ул. Губкина, 50. В 13.00 состоится посещение Областного дома ребенка по ул. Архиерейской, 6.
Напомним, что храм-часовня будет располагаться рядом со строящимся спортивно-культурным центром (Соломинское кольцо, район улицы Северной, 1). Согласно генеральному плану развития территории в комплексе с храмом-часовней Спиридона Тримифунтского в будущем будет также построен храм в честь Песчанской иконы Божией Матери.
В 22.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Белгорода начнется Рождественское богослужение.
7 января в 14.30 из Спасо-Преображенского кафедрального собора на Соборную площадь пройдет традиционный Крестный ход.
ИСТОЧНИК KP.RU