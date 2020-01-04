31 декабря 100 белгородцев зарегистрировали свой брак

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:56:03+03:00

В регионе в преддверии Нового года появилось более 250 новых семей.

В регионе в преддверии Нового года появилось более 250 новых семей

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Более 250 новых семей было создано в предновогодние дни. А 31 декаюря 100 человек решили зарегистрировать свой брак 31 декабря. ЗАГСы были празднично украшены к Новому году, а с созданием семьи молодоженов поздравляли Дед Мороз и Снегурочка.

Как отмечает начальник отдела ЗАГСа администрации Ракитянского района, «молодожены объясняли решение создать семью в этот день тем, что новый год символизирует начало новой жизни, а это – отличный повод создать новую семью»,сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU