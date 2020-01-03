Юным белгородцам предложили в дни новогодних каникул самую необычную экскурсию

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:08:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Общественного совета при Белгородском линейном отделе МВД России на транспорте Юрий Жуков и сотрудники отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела пригласили учеников МБОУ СОШ № 35 Белгорода на экскурсию к пожарному поезду. Ребятам не только рассказали историю возникновения пожарных поездов России, но и познакомили со средствами защиты пожарных, оснащением поезда, инструментами, применяемыми при тушении пожаров. Все это заинтересовало не только мальчиков, но и девочек.

Фото пресс-службы Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

Убедиться какой это тяжелый труд дети смогли, примерив на себя амуницию пожарного. В ходе экскурсии транспортные полицейские еще раз напомнили школьникам о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU