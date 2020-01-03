2020-01-03T11:22:21+03:00
Происшествия

В Белгородской области «Киа» столкнулась с груженым соей «КамАЗом»

Молодой водитель иномарки погиб
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Дорожно-транспортное происшествие случилось около шести часов утра 3 января в Волоконовском районе на трассе «Новый ОсколВалуйкиРовеньки». По предварительным данным, 21-летний водитель «Киа Оптима» ехал слишком быстро и не справился с управлением. В итоге иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в перевозивший сою «КамАЗ» с прицепом под управлением 46-летнего мужчины.

На кадрах видео с места происшествия видно, что после столкновения легковушка превратилась в груду искореженного метала. По данным пресс-службы УМВД региона, управлявший ею парень погиб на месте происшествия. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть осторожнее на зимней дороге и неукоснительно соблюдать ПДД: отказаться от нетрезвого вождения, выбирать разумную скорость, держать дистанцию и боковой интервал. Не спешите при подъезде к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта, а также на загородных трассах. Помните, что под снегом или слоем воды могут скрываться неровности. Не рискуйте своей жизнью и не подвергайте опасности других участников дорожного движения.

В Волоконовском районе столкнулись Киа и КамАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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