2020-01-02T16:45:55+03:00
Происшествия

Белгородцев напугали фото забрызганного кровью подъезда на улице Есенина

В полиции прокомментировали инцидент
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В социальных сетях появились жутковатые фото забрызганного кровью подъезда в одном из домов на улице Есенина. «Комсомолка» обратилась за комментариями в полицию. Оказалось, что сообщение о происшествии поступило в дежурную часть УМВД России по г. Белгороду 1 января в семь часов утра от сотрудников медицинского учреждения. Они проинформировали правоохранителей об обратившемся за помощью мужчине 1976 года рождения с колото-резаным ранением.

- Пациент рассказал сотрудникам органов внутренних дел, что поранился кухонным ножом сам по неосторожности. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального полицейского ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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