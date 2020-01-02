В Вейделевском районе Белгородчины участились случаи интернет-мошенничества

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:01:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Пользуясь расслабленным праздничным настроением, активизировались мошенники. Один из распространенных способов - мошенничество через сайты бесплатных объявлений. Мошенник может выступать как в качестве продавца, так и в качестве покупателя. Сначала преступник просит жертву продиктовать ему номер банковской карты якобы для перечисления задатка. Затем потерпевшему сообщают, что ему поступит СМС-сообщение с кодом, без которого невозможно осуществить перевод. Узнав номер карты и код, мошенник получает доступ к банковскому счету и возможность похитить деньги. Несмотря на праздничное настроение, сохраняйте бдительность!

Еще один вариант - «блокирование» карты. Поступает СМС-сообщение с текстом «Ваша банковская карта заблокирована. Перезвоните по указанному номеру» и так далее. Потерпевший перезванивает, а затем по указанию незнакомца, представляющегося сотрудником банка, сообщает ему все необходимые реквизиты. В итоге потерпевший переводит денежные средства на банковские счета или абонентские номера преступников.

Третий вариант - просьба о помощи в социальных сетях. Пользователю соцсети поступает сообщение от друга с просьбой одолжить деньги. Потерпевший соглашается и перечисляет необходимую сумму на указанный номер или счет. Вскоре он узнает, что страничка друга была взломана.

Еще вариант - «ваш сын попал в ДТП».Звонит незнакомец и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщает, что родственник потерпевшего попал ДТП, задержан за наркотики или избил человека. Злоумышленник предлагает решить проблему, перечислив ему либо передав через посредника определенную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU