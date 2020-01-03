В Таврово Белгородской области состоялось освящение закладного камня
В новогодние праздники в селе Таврово-4 прошел чин освящения закладного камня в основу будущего храма-часовни, который провел митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Закладка камня храма – праздник масштабный, ведь именно сохранение духовных традиций православия является основой для духовно-нравственного воспитания.
«Совсем скоро наступит светлый праздник Рождество Христово, и я очень рад, что прихожане села Таврово смогут встретить его здесь вместе. На первых порах в этом небольшом храме-часовне будет созидаться община, а в дальнейшем, с Божией помощью, здесь будет построен храм в честь Песчанской иконы Божией Матери», — отметил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
ИСТОЧНИК KP.RU