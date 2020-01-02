Полицейский Дед Мороз вышел на «народную тропу»

2 Янв. 2020 2020-01-02T14:22:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте в праздничном формате провели рейдовые мероприятия в местах несанкционированного перехода железнодорожных путей.

Транспортные полицейские пригласили Деда Мороза и Снегурочку в районы станций Валуйки и Новый Оскол, где ребятам и их родителям, нарушающим административное законодательство, рассказали о последствиях перехода ж/д путей в неположенном месте, а взрослым напомнили также об ответственности за данные правонарушения.

По окончании профилактических бесед сказочные персонажи поздравляли нарушителей с Новым годом и Рождеством, желали здоровья и исполнения всех намеченных планов.

На память о встрече транспортные полицейские дарили новогодние профилактические открытки-памятки.

ИСТОЧНИК KP.RU