В Грайвороне торжественно открыли набережную реки Ворскла

1 Янв. 2020 2020-01-01T16:51:35+03:00

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В рамках Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» в Грайвороне прошло обустройство набережной. И в канун Нового года ее торжественно открыли. На конкурс было прислано 330 заявок из 77 регионов России. От Белгорода в конкурсе приняло участие 8 объектов. В том числе и набережная реки Ворскла «Петровская круча», которая получила финансирование из федерального бюджета.

При этом грайворонскому проекту удалось выделиться среди остальных – его удалось реализовать всего за три месяца. На благоустройство территории было потрачено около 50 миллионов рублей.На "Петровской круче" проложена лыжероллерная трасса с дорожками для пробежек и занятиями скандинавской ходьбой. Установлены амфитеатр, качели, детская зона, оборудованная по возрастным категориям. На пляже новые теневые навесы, раздевалки, смонтирована деревянная пешеходная дорожка.

ИСТОЧНИК KP.RU