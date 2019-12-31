В Алексеевском округе Белгородчины открыли детский сад после капремонта

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-31T15:27:03+03:00

Дошкольное учреждение в селе Варваровка распахнуло свои двери перед Новым годом

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Радостное предновогоднее событие состоялось в селе Варваровка Алексеевского городского округа. Главными героями праздника стали малыши, воспитанники детского сада.

На церемонии открытия к гостям мероприятия обратился глава администрации Алексеевского городского округа Станислав Сергачев: «Сегодняшнее мероприятие проходит в преддверии самого любимого и волшебного праздника – Нового года. Искренне всех поздравляю и желаю замечательного настроения, звонкого счастливого смеха, семейного блага и светлых надежд. Пусть в стенах этого садика детишек всегда встречают тепло, добро и понимание».

Сегодня варваровский детский сад – это красивое и комфортное здание, которое посещают 37 малышей. Здесь есть уютные спальни, музыкально-физкультурный зал, сенсорная комната, пищеблок, прачечная, установлена современная система видеонаблюдения

ИСТОЧНИК KP.RU