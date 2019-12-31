2019-12-31T15:27:03+03:00
Общество

В Алексеевском округе Белгородчины открыли детский сад после капремонта

Дошкольное учреждение в селе Варваровка распахнуло свои двери перед Новым годом
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Алексеевском округе Белгородчины открыли детский сад после капремонта. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаВ Алексеевском округе Белгородчины открыли детский сад после капремонта. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
Изменить размер текста:

Радостное предновогоднее событие состоялось в селе Варваровка Алексеевского городского округа. Главными героями праздника стали малыши, воспитанники детского сада.

На церемонии открытия к гостям мероприятия обратился глава администрации Алексеевского городского округа Станислав Сергачев: «Сегодняшнее мероприятие проходит в преддверии самого любимого и волшебного праздника – Нового года. Искренне всех поздравляю и желаю замечательного настроения, звонкого счастливого смеха, семейного блага и светлых надежд. Пусть в стенах этого садика детишек всегда встречают тепло, добро и понимание».

Сегодня варваровский детский сад – это красивое и комфортное здание, которое посещают 37 малышей. Здесь есть уютные спальни, музыкально-физкультурный зал, сенсорная комната, пищеблок, прачечная, установлена современная система видеонаблюдения

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алексеевском округе Белгородчины открыли детский сад после капремонта
Города-побратимы и подшефные части поздравили старооскольцев с праздниками
На дорогах Белгородской области можно встретить Полицейского Деда Мороза и праздничный патруль
В Белгороде пенсионерку ограбила лже-сотрудница газовой службы
В Белгородской области на пожаре погибла четырехлетняя девочка
В праздничные дни энергетики будут работать в усиленном режиме
Белгородец Федор Емельяненко нокаутировал американского боксера
Белгородцы все же смогут встретить Новый год со снегом
В Белгородской области старейшая ТЭЦ отмечает юбилей
Белгородцы могут прокатиться на нарядном новогоднем автобусе
«Мираторг» вручил подарки малышам, проходящим лечение
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Белгородские приставы напомнили о запрете дарить и получать подарки
Молодые ученые Белгородского университета стали обладателями гранта