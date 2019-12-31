2019-12-31T14:21:05+03:00
Общество

Города-побратимы и подшефные части поздравили старооскольцев с праздниками

Им желают новых перемен и больших свершений
Ирина ТАРАСОВА
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Города-побратимы и подшефные части поздравили старооскольцев с праздникамиГорода-побратимы и подшефные части поздравили старооскольцев с праздникамиФото: "КП" Архив
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В адрес главы администрации и жителей Староосколького городского округа поступают поздравительные телеграммы с Новым годом и Рождеством Христовым. В телеграмме посольства Республики Болгария жителям Старооскольского городского округа пожелали, чтобы 2020 года стал началом новых интересных перемен и открыл перспективы к большим свершениям.

Начальник технической базы вооружения (ракетной) войсковой части 63876 пожелал всем жителям города воинской славы Старый Оскол счастья, здоровья, стабильности, успехов во благо процветания родного края и любимой России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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